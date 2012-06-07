〔亚洲橡胶〕6月7日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透6月7日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 6月 256.0 18 -- --
* 7月 253.6 47 248.8 23
* 8月 253.6 86 249.2 88
* 9月 252.4 351 248.9 268
*10月 248.8 1749 247.5 512
*11月 243.4 5503 242.5 1653
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。