〔欧洲金融〕IMF报告将显示西班牙银行业融资缺口约为400亿欧元--消息

一消息人士称,定于下周一公布的该报告将显示清理西班牙整个银行体系需要900亿欧元,而体质稳健的业者将自行负担这其中一大部分.

这位消息人士称,"在考虑到一些实体能以自有资源填补预期亏损后,西班牙银行业的资本缺口将在400亿欧元左右."(完)