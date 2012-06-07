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货币新闻 | 2012年 6月 7日 星期四 20:16 BJT

〔欧洲金融〕IMF报告将显示西班牙银行业融资缺口约为400亿欧元--消息

路透马德里6月7日电---两位金融行业消息人士周四对路透称,国际货币基金组织(IMF)关于西班牙银行业的报告将显示,该国受困银行业者需要注资至少400亿欧元.

一消息人士称,定于下周一公布的该报告将显示清理西班牙整个银行体系需要900亿欧元,而体质稳健的业者将自行负担这其中一大部分.

这位消息人士称,"在考虑到一些实体能以自有资源填补预期亏损后,西班牙银行业的资本缺口将在400亿欧元左右."(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

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