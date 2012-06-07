〔欧洲金融〕IMF报告将显示西班牙银行业融资缺口约为400亿欧元--消息

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
路透马德里6月7日电---两位金融行业消息人士周四对路透称,国际货币基金组织(IMF)关于西班牙银行业的报告将显示,该国受困银行业者需要注资至少400亿欧元.
一消息人士称,定于下周一公布的该报告将显示清理西班牙整个银行体系需要900亿欧元,而体质稳健的业者将自行负担这其中一大部分.
这位消息人士称,"在考虑到一些实体能以自有资源填补预期亏损后,西班牙银行业的资本缺口将在400亿欧元左右."(完)
--编译 田建华;审校 隋芬
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
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