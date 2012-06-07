〔国际油市〕亚洲现货柴油升水继续走高,因炼厂检修前需求坚挺

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透新加坡6月7日电---周四亚洲柴油现货升水继续攀高,行业消息人士称因需求强劲且预计该地区供应受限.
交易商称,壳牌买入10ppm的6月末柴油,可能为后期新加坡和澳洲的炼厂维修及关闭造成的供应短缺存货.
交易商称,壳牌将从7月初开始部分关闭位于新加坡日产能50万桶的炼厂,来进行约一个月检修.壳牌还将关闭一原油蒸馏装置以及三个二级装置,这可能影响其柴油产出.
交易商还表示,壳牌可能在9月30日关闭悉尼附近的日产能7.9万桶的Clyde炼厂,将其转化为燃料终端,这将提振澳洲柴油进口.
路透数据显示,指标含硫0.5%的柴油以及10ppm柴油现货升水攀高0.07-0.10美元,至每桶较新加坡报价高出0.37美元和3.40美元.
交易商表示,越南、菲律宾以及印度由于炼厂维修,有意外的柴油需求,帮助支撑价格.
据交易商,Petron从中石油买入25万桶500ppm的柴油,价格为每桶较新加坡报价高出约2.75-2.85美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 113.10 0.68 0.60 112.42
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 113.00 0.75 0.67 112.25
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 114.14 0.79 0.70 113.35
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 114.99 0.79 0.69 114.20
6月柴油互换 GOSGSWMc1 112.81 0.77 0.69 112.04
7月柴油互换 GOSGSWMc2 112.39 0.58 0.52 111.81(完)
--编译 田建华;审校 隋芬
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。