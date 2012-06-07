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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 20:44 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油6/7月跨月价差触三周低点,焦点转向7/8月合约

路透新加坡6月7日电---亚洲燃料油即期市场周四走软,6/7月跨月价差收在三周低点,因市场人士焦点转向7/8月合约.

6/7月跨月价差下滑0.63美元,收在每吨2.88美元,成交仅1万吨.7/8月合约成交较为活跃,交易量接近20万吨,并提振跨月价差至一周高位每吨3.13美元.

现货市场达成两笔380cst燃料油交易与一笔180cst燃料油交易.不过价格升水均较低,压制现货价差.

180CST现货燃料油价差下跌0.35美元至三周低点2.80美元,380CST燃料油价差则下跌0.10美元,创三日低点每吨1.55美元.

即期市场人气依然低迷,交易员称需求仍然迟缓,尤其中国需求不佳.市场波动令很多人站在场边观望.

交易商预计市场趋紧,因西方套利船货流入料减少.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 608.40 5.00 0.83 603.40

现货380CST燃料油 FO380-SIN 595.85 6.75 1.15 589.10

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 600.00 5.00 0.84 595.00

380CST船用燃料油升水 4.15 -1.75 -29.66 5.90

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.80 -0.35 -11.11 3.15

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 1.55 -0.10 -6.06 1.65 (完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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