〔国际油市〕亚洲燃料油6/7月跨月价差触三周低点,焦点转向7/8月合约

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透新加坡6月7日电---亚洲燃料油即期市场周四走软,6/7月跨月价差收在三周低点,因市场人士焦点转向7/8月合约.
6/7月跨月价差下滑0.63美元,收在每吨2.88美元,成交仅1万吨.7/8月合约成交较为活跃,交易量接近20万吨,并提振跨月价差至一周高位每吨3.13美元.
现货市场达成两笔380cst燃料油交易与一笔180cst燃料油交易.不过价格升水均较低,压制现货价差.
180CST现货燃料油价差下跌0.35美元至三周低点2.80美元,380CST燃料油价差则下跌0.10美元,创三日低点每吨1.55美元.
即期市场人气依然低迷,交易员称需求仍然迟缓,尤其中国需求不佳.市场波动令很多人站在场边观望.
交易商预计市场趋紧,因西方套利船货流入料减少.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 608.40 5.00 0.83 603.40
现货380CST燃料油 FO380-SIN 595.85 6.75 1.15 589.10
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 600.00 5.00 0.84 595.00
380CST船用燃料油升水 4.15 -1.75 -29.66 5.90
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.80 -0.35 -11.11 3.15
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 1.55 -0.10 -6.06 1.65 (完)
--编译 隋芬;审校 田建华
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。