版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 20:50 BJT

〔表格〕美国5月31日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿6月7日电---美国农业部(USDA)公布5月31日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

-----------------------------------------------------------------

小麦 30.2 1,461.4 63.3 1,523.6 27,922.9 35,254.0

大麦 0.0 2.3 0.0 2.3 85.6 101.1

玉米 251.8 147.2 317.4 162.2 38,463.3 43,802.4

高粱 107.9 0.0 108.0 0.0 907.5 3,230.6

大豆 220.2 275.0 243.3 275.5 36,361.3 41,677.5

豆粕 75.0 5.2 75.6 5.2 6,851.9 7,083.8

豆油 13.1 -5.0 14.1 0.0 446.2 1,216.9

皮马棉 6.1 0.4 6.6 0.4 615.9 523.7

陆地棉 129.9 69.3 171.7 69.3 11,649.8 14,458.2

稻米 20.1 3.5 30.1 3.5 3,028.6 3,648.3 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 隋芬;审校 田建华

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐