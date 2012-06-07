〔表格〕美国5月31日止当周农作物出口销售报告--USDA

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透华盛顿6月7日电---美国农业部(USDA)公布5月31日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 30.2 1,461.4 63.3 1,523.6 27,922.9 35,254.0
大麦 0.0 2.3 0.0 2.3 85.6 101.1
玉米 251.8 147.2 317.4 162.2 38,463.3 43,802.4
高粱 107.9 0.0 108.0 0.0 907.5 3,230.6
大豆 220.2 275.0 243.3 275.5 36,361.3 41,677.5
豆粕 75.0 5.2 75.6 5.2 6,851.9 7,083.8
豆油 13.1 -5.0 14.1 0.0 446.2 1,216.9
皮马棉 6.1 0.4 6.6 0.4 615.9 523.7
陆地棉 129.9 69.3 171.7 69.3 11,649.8 14,458.2
稻米 20.1 3.5 30.1 3.5 3,028.6 3,648.3 (完)
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--编译 隋芬;审校 田建华
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。