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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 21:08 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差下跌,供应增加

路透新加坡6月7日电---周四石脑油裂解价差跌至三日低位,跨月价差为平价,但向正价差靠拢,因供应增加而买家避免或延迟购买.

韩国可能已完成全部7月上半月的现货采购,一两个买家通过私人谈判寻求7月下半月的船货.

除此之外,多数买家一直迟于行动,因他们不确定未来全球经济走势,这帮助增加石脑油供应.

"市场上有许多供货.市场愈发疲软."一北亚交易员表示,解释为何买家不急于补充库存.

"我们应看看阿布扎比国家石油公司(ADNOC)标售的表现,这会就实际市场形势提供一个看法."

ADNOC标售总计12.5万吨的现货船货,包括5.5万吨7月4-6日船期的低含硫品级石脑油,以及7.5万吨7月7-9日船期的石脑油.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 782.00 0.00 0.00 782.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 84.55 0.00 0.00 84.55

97号现货汽油GL97-SIN 113.08 -1.32 -1.15 114.40

95号现货汽油GL95-SIN 109.70 -1.20 -1.08 110.90

92号现货汽油GL92-SIN 106.70 -1.40 -1.30 108.10

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 6.79 -1.73 -20.31 8.52(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

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