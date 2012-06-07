〔美国股市〕盘初大涨1%,受中国降息举措刺激

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
路透纽约6月7日电---周四美国股市开盘劲扬1%,此前中国人民银行下调存贷款利率,助燃各国协同行动以扶助全球经济的希望.
道琼工业指数.DJI大涨132.45点或1.07%,报12,547.24点;标准普尔500指数.SPX攀高13.57点或1.03%,报1,328.70点;Nasdaq指数.IXIC劲扬26.02点或0.91%,报2,870.74点.
中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.[ID:nSB1947465](完)
--编译 田建华;审校 隋芬
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