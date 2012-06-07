〔美国经济〕美联储主席贝南克没有提供货币刺激措施的暗示

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
路透华盛顿6月7日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周四表示,如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济,但他没有给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.
贝南克在国会表示,美联储正在密切关注欧洲债务和银行危机对美国经济复苏构成的"重大风险".
对于急切希望得知美联储第三轮购债行动线索的金融市场来说,贝南克在美国国会联合经济委员会的证词陈述可能令人失望.大型银行的许多经济学家目前预计,美联储将在6月19-20日的会议中提出一些新的政策措施.
"一旦金融紧张状况加剧,美联储依然准备采取必要行动保护美国经济,"贝南克在准备好的证词陈述上称.
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
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