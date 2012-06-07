主要国家经济指标预测--6月8日****

标题新闻：朝鲜外交官称朝鲜从未生产、储存或使用过化学武器
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透6月8日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------------------------------------------------
6月7日(四)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +0.3%
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 4月 盈余4,503 盈余15,894
2350 日本GDP(较前季) 第一季修正值 +1.1% +1.0%
(环比年率) +4.4% +4.1%
6月8日(五)
0100 韩国央行利率决定 6月 3.25% 3.25%
0130 澳洲房屋融资(较前月) 4月 持平 +0.3%
0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 4月 -- -1.0%
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 逆差9 逆差15.87
商品/服务进口(较前月) -- +5%
商品/服务出口(较前月) -- +2%
0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 50.9
0600 德国出口(较前月) 4月 -1.0% +0.9%
进口(较前月) 持平 +1.2%
贸易收支(亿欧元) 顺差135 顺差137
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至4月 -- 赤字294
0645 法国出口(亿欧元) 4月 -- 364.91
进口(亿欧元) -- 422.12
贸易收支(亿欧元) 逆差58 逆差57
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 4月 -0.5% +0.5%
工业生产(较上年同期) -7.0% -5.8%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 -1.3% -1.5%
(较上年同期) +1.3% +1.2%
PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.7%
(较上年同期) +3.2% +3.3%
核心PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.6%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 21.20 24.49
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 5月 增加1 增加5.82
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 增加4.39
兼职就业岗位(万个) -- 增加1.43
就业参与率 -- 66.80%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 顺差1.5 顺差3.5
出口(亿加元) -- 394.9
进口(亿加元) -- 391.4
1230 加拿大劳动生产率(较前季) 第一季 +0.3% +0.7%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差495 逆差518.3
1400 美国趸售(批发)库存 4月 +0.4% +0.3%
趸售销售 +0.3% +0.5%
1430 美国ECRI一周领先指标 6月1日当周 -- 122.4
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
----------------------------------------------------------------------------
6月6日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 +5,385 --
外资投资日本股市(亿日圆) -747 --
2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 12,777 --
6月7日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 5月 增加3.89 减少0.5
全职就业人数(万人) 增加4.61 --
就业参与率 65.5% 65.2%
失业率 5.1% 5.1%
0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 +8.6% --
0500 日本领先指标 4月 -1.3 --
同时指标 -0.2 --
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 10% --
0545 瑞士未经季节调整的失业率 5月 3.0% 3.0%
经季节调整的失业率 3.2% 3.2%
0700 英国Halifax房价指数 5月 +0.5% +0.5%
三个月房价指数(较上年同期) -0.1% -0.1%
0715 瑞士CPI(较前月) 5月 持平 +0.1%
(较上年同期) -1.0% -0.9%
0828 英国服务业PMI 5月 53.3 52.5
1100 英国央行利率决议 6月 0.50% 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月2日当周 37.7 37.7
初请失业金人数四周均值(万人) 37.8 --
续请失业金人数(万人) 5月26日当周 329.3 324.5
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 66.3 --
(经季节调整) 60.5 55.0
1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加65 增加110(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。