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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 06:51 BJT

****主要国家经济指标预测--6月8日****

路透6月8日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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6月7日(四)

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +0.3%

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 4月 盈余4,503 盈余15,894

2350 日本GDP(较前季) 第一季修正值 +1.1% +1.0%

(环比年率) +4.4% +4.1%

6月8日(五)

0100 韩国央行利率决定 6月 3.25% 3.25%

0130 澳洲房屋融资(较前月) 4月 持平 +0.3%

0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 4月 -- -1.0%

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 逆差9 逆差15.87

商品/服务进口(较前月) -- +5%

商品/服务出口(较前月) -- +2%

0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 50.9

0600 德国出口(较前月) 4月 -1.0% +0.9%

进口(较前月) 持平 +1.2%

贸易收支(亿欧元) 顺差135 顺差137

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至4月 -- 赤字294

0645 法国出口(亿欧元) 4月 -- 364.91

进口(亿欧元) -- 422.12

贸易收支(亿欧元) 逆差58 逆差57

0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 4月 -0.5% +0.5%

工业生产(较上年同期) -7.0% -5.8%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 -1.3% -1.5%

(较上年同期) +1.3% +1.2%

PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.7%

(较上年同期) +3.2% +3.3%

核心PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.6%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 21.20 24.49

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 5月 增加1 增加5.82

失业率 7.3% 7.3%

全职就业岗位(万个) -- 增加4.39

兼职就业岗位(万个) -- 增加1.43

就业参与率 -- 66.80%

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 顺差1.5 顺差3.5

出口(亿加元) -- 394.9

进口(亿加元) -- 391.4

1230 加拿大劳动生产率(较前季) 第一季 +0.3% +0.7%

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差495 逆差518.3

1400 美国趸售(批发)库存 4月 +0.4% +0.3%

趸售销售 +0.3% +0.5%

1430 美国ECRI一周领先指标 6月1日当周 -- 122.4

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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6月6日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 +5,385 --

外资投资日本股市(亿日圆) -747 --

2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 12,777 --

6月7日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 5月 增加3.89 减少0.5

全职就业人数(万人) 增加4.61 --

就业参与率 65.5% 65.2%

失业率 5.1% 5.1%

0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 +8.6% --

0500 日本领先指标 4月 -1.3 --

同时指标 -0.2 --

0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 10% --

0545 瑞士未经季节调整的失业率 5月 3.0% 3.0%

经季节调整的失业率 3.2% 3.2%

0700 英国Halifax房价指数 5月 +0.5% +0.5%

三个月房价指数(较上年同期) -0.1% -0.1%

0715 瑞士CPI(较前月) 5月 持平 +0.1%

(较上年同期) -1.0% -0.9%

0828 英国服务业PMI 5月 53.3 52.5

1100 英国央行利率决议 6月 0.50% 0.50%

量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月2日当周 37.7 37.7

初请失业金人数四周均值(万人) 37.8 --

续请失业金人数(万人) 5月26日当周 329.3 324.5

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 66.3 --

(经季节调整) 60.5 55.0

1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加65 增加110(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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