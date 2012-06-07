版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 23:12 BJT

〔美国热股〕百思买早盘重挫逾8%,此前其董事长提前辞任

路透6月7日电---电子产品零售商百思买(Best Buy)(BBY.N)创始人Richard Schulze周四称,他正在考虑有关所持百思买20.1%股权的所有选项,而且他即刻辞去百思买董事长的职位.

百思买股价周四早盘重挫8.3%,或1.66%,报18.23美元.

截至周三,百思买的市值为65.6亿美元.

百思买任命Hatim Tyabji为董事长,比计划早了两周.(完)

--编译 兰秀娟;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐