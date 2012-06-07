〔欧洲汇市〕英镑上涨,因英国央行未推出新的量化宽松措施

* 英镑兑美元升至一周高位,英镑兑欧元上涨

* 英国央行决定不祭出更多量化宽松政策,提振英镑

* 中国意外降息亦支持风险较高资产

路透伦敦6月7日电---英镑兑美元周四升至一周高位,此前英国央行选择不扩大资产购买计划的规模,而且中国意外降息,均提振了风险较高货币.

尽管英国央行的举动符合普遍预期,但数量日益增长的少数分析师原本认为继出炉一系列疲弱数据后,英国央行会祭出新一波量化宽松政策.疲弱的数据包括,英国经济衰退程度比之前所预想的严重.

英国央行如预期宣布维持利率不变之际,恰逢中国意外宣布降息.

英镑兑美元上涨0.6%,报1.5575美元,稍早曾触及1.5601美元,即5月30日以来的最高位.

英镑兑欧元亦上扬.欧元兑英镑下跌0.2%,报0.8094英镑,英国央行利率决定公布前曾最高升达0.8131英镑,这使欧元接近本周稍早所及的一个月高位.

"欧元兑英镑做出下跌反应是可以理解的.因为英国央行没有推出新的量化宽松政策,然而鉴于英国经济表现疲弱,不再考虑量化宽松这一选项的人并不多,"澳洲国民银行外汇策略师Gavin Friend表示.

"中国意外降息后,冒险情绪打压美元,而且考虑到英国央行的决定,英镑兑美元涨幅居前."

英国一系列疲弱的数据,加之人们担心欧元区债务危机恶化会对英国经济产生负面影响,令市场人士愈加押注,英国央行会选择祭出新一轮货币宽松政策.

然而,周四公布的英国5月服务业PMI调查好于预期,削弱了对量化宽松的押注.[ID:nSB1594056]

英镑贸易加权指数=GBP升至82.9,稍早曾触及七周低位82.4.

许多分析师亦预计,英镑兑欧元中期将继续上涨,因为投资者寻求欧元资产的替代品.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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