〔国际油市〕6月23日止四周OPEC石油日均出口料将减少1万桶--分析师

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
路透伦敦6月7日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至6月23日的四周内,石油日均出口料将小幅减少1万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至6月23日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料为2,409万桶,截至5月26日止四周每日原油出口量为2,410万桶.
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.
OPEC在去年12月14日会议上就每日3,000万桶的产量目标达成一致,为三年来首个新供应协议.(完)
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--编译 洪曦;审校 利棣儿
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