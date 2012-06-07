〔美国数据〕4月消费者信贷增加65亿美元,预估为增长110亿美元

路透华盛顿6月7日电---一份美国联邦储备理事会报告周四显示,美国4月消费者信贷增幅为六个月来最小,因人们减少使用循环贷款.

美国4月消费者信贷增加65亿美元,低于路透访查分析师预估的增加110亿美元.

根据美联储的统计,3月消费者信贷增幅被下修至增加124亿美元.

主要用于衡量信用卡使用情况的4月循环贷款减少34亿美元.包括学生贷款和汽车贷款在内的4月非循环贷款增加100亿美元.

美联储也公布一项新数据,是消费者信贷流数据.

美联储称,该数据更好地反应了与经济活动相关的信贷的状况.该数据显示,4月消费者信贷流年率下降至782亿美元,3月消费者信贷流年率为1,484亿美元.

4月消费者信贷流数据下降,也是因为包括信用卡使用情况在内的循环信贷规模萎缩.(完)