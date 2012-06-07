〔欧元债市〕西班牙公债收益率下跌,因该国公债标售买需强劲

* 西班牙公债标售买需强劲

* 德债期货下跌,因投资者获利了结

* 投资者寄望欧洲政策响应及美国刺激措施

路透伦敦6月7日电---周四西班牙公债标售结果好于预期,以及人们预计欧元区危机的政策响应正在酝酿中,促使10年期西班牙公债收益率回落至6%,但这一水准看似很难跌穿.

标售结果显示,西班牙规模为21亿欧元的两年期、四年期及10年期公债标售迎来稳健买需.这令本周稍早一位西班牙部长言论所导致的紧张情绪旋即消散.该位部长称,西班牙已被债市拒之门外.

标售结果令避险德债走跌,并损及法国、奥地利和比利时所发行的债券,这些债券过去几日一直处于快速上涨态势,因为投资者青睐较西班牙或意大利公债更为安全,较德国公债收益率更高的公债.

西班牙公债标售买需畅旺,亦受助于人们寄望会有某种形式的欧洲政策行动出炉,来解决希腊银行业的问题,而且寄望全球会进一步祭出货币刺激政策.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下滑25个基点,报6.054%,日内稍早一度跌至一个月低位6.008%.

"紧张情绪缓解在很大程度上是基于希望,而非基于充分掌握信息或全面考量的分析之上.押注政策制定者们将一起行动起来,一直不是危机中的最佳策略,"德国商业银行汇率策略师David Schnautz表示.

意大利10年期政府公债收益率IT10YT=TWEB持平于5.67%,周四一度最多跌至5.53%,一位交易商称,考虑到笼罩在欧元区二线国家上的风险,5.53%尚未充分反应出这些风险.

"过去一周,人们是如此担忧西班牙公债标售,以致于大家都认为标售将遭遇血洗...但标售结果强劲,几乎完全归功于空头回补,而非有任何新资金注入,"这位交易商在谈到西班牙和意大利公债表现优于其他公债时说.

"回落到6%,"看似是脱离险境,但我们认为这么断定还为时尚早,毕竟还没有快速解决西班牙问题的办法."

政策制定者们在拿出解决危机的计划上非常扭捏作态.美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克称,如果金融问题加剧,美联储准备好了行动,但却未给出近期出台进一步放宽货币政策的暗示.

德国总理梅克尔亦称,她准备好动用所有工具来维持欧元区的稳定,但她主要谈及现有工具,而许多市场人士认为这些工具的效力不够.

尽管如此,已展期至9月的德国公债期货FGBLc1日内依然下跌60个跳动点,报143.07,该合约可能录得3月以来的首个周度跌幅.

许多分析师视此仅仅为一波接近结束的修正行情.10年期德国政府公债收益率DE10YT=TWEB上涨4.2个基点,报1.37%,即21日移动均线切入位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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