〔英国债市〕英债期货下挫,英国央行未推出新量化宽松举措

路透伦敦6月7日电---英债期货周四大跌,此前英国央行决定不向经济注入更多刺激政策,同时有关各方采取行动以缓和欧元区债务危机的希望也令避险资产承压.

尽管许多分析师此前已预期英国央行不会在周四推出进一步量化宽松计划,但其中许多人仍认为考虑到近期疲弱经济数据以及国际货币基金会(IMF)呼吁更多放宽政策,英国央行将很有可能重新启动英债购买行动.

周四公布的Markit/CIPS英国5月服务业采购经理人指数(PMI)意外持平且优于预期,为该国经济增添些许亮色,并造成英债卖盘.

"可能很少有人预期英国央行本月将采取行动,"Investec固定收益分析师Elisabeth Afseth表示."8月时行动的可能性更大."

中国意外降息,给包括英债和德国公债在内的避险资产增加了额外压力.

9月英债期货FLGU2下跌73个跳动点,报118.95,从午后交投震荡中所触及的118.54日内低位反弹.

在大约相同时间,德国公债亦触及低位,交易商称有一新闻机构报导德国总理梅克尔表示,该国政府已准备好动用欧元区工具来对抗债务危机.

梅克尔所指的是欧元区的现有工具,在她的言论变得明朗后,德债期货扳回大部份跌幅.9月德债期货FGBLU2下挫61个跳动点.

不过,梅克尔言论仍支撑了投资者人气及引发对西班牙可能很快决定为问题银行寻求救助的预期.

10年期英国公债GB10YT=RR收益率上涨6个基点,报1.723%,较可比德债利差持稳在35个基点.

分析师称,英国公债料继续受欧元区担忧和来自赎回与票息支付的资金流动性支撑,后者料在近几日再度投资于市场.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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