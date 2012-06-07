〔纽约期市〕原糖期货小跌,因空头回补引发的上涨行情结束

路透伦敦/纽约6月7日电---原糖期货周四在繁忙的纽约市场交易中小幅下跌,因为市场对由空头回补引发的上涨行情进行获利了结.这波上涨行情一度令原糖期货录得去年8月以来的最大单日涨幅.

在市场持续担忧巴西潮湿天气的情况下,空头回补一度连续第三日推高原糖期货,令其进一步升离每磅20美分,触及两周新高.

由于美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的证词未给出美联储将祭出第三轮债券购买计划来刺激该国经济的暗示,几乎没有提振市场,进而投资者旋即选择对短期获利进行了结.

人们预计中国意外降息将提振需求.原糖市场亦受到这一预期的支撑.

1817 GMT时,洲际交易所(ICE)7月原糖期货SBc1下跌0.1美分,或0.50%,报每磅19.80美分,稍早一度升至日高20.43美分.

原糖期货上演了一出从周一跌至2010年8月以来的最低位18.86美分后连续两日反弹的引人关注的行情.摩根士丹利周四警告称,原糖期货的价格仍可能进一步下跌,因为全球产量过剩.

伦敦8月白糖期货LSUc1上涨0.25%,报每吨570.9美元,成交温和,为4,767口.

阿拉比卡咖啡期货市场再次面临下行压力,因为自周一22个月低位的反弹行情动能消失殆尽.咖啡最大出产国巴西丰产的预期及需求下滑令咖啡市场承压.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货合约KCc1下跌0.03%,报每磅1.5585美元.9月合约KCc2下滑0.13%,报每磅1.578美元,稍早一度触及2010年7月以来新低每磅1.561美元.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货走软.9月合约LRCc2下跌37美元,或1.71%,报每吨2,127美元,成交量为4,976口.

可可期货逆势上涨,整固近期涨幅.Liffe和ICE市场双双触及两周新高,因科特迪瓦(象牙海岸)未来销售好于预期提振价格.

Liffe 9月可可期货LCCc2上涨0.13%,报每吨1,510美元.ICE 7月可可期货CCN2收高1.04%,结算价报每吨2,226美元,成交量为15,816口.(完)