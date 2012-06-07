〔欧洲股市〕收升但脱离日内高位,贝南克言论冲抵部分中国降息的影响

* FTSEurofirst 300指数上扬1.1%

* 矿商类股在中国公布降息后领涨

路透伦敦6月7日电---欧洲股市周四收升,但远离日内高位,美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克未暗示近期将有新一轮货币刺激政策,使得受中国降息消息带动的正面人气受到削弱.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.1%,报984.62点,为5月29日迄今最高收盘位,且延续周一时自超卖区域开始的反弹之势.

早盘市场人气改善,部份原因是中国四年来首度宣布降息,但美联储主席贝南克在国会的证词使得人们希望寻得第三轮公债购买计划指引的希望落空.

部分人士也原本预计英国央行可能公布更多举措来支撑脆弱经济,但该行选择不推出更多量化宽松举措,因经济韧性的迹象令复苏希望仍存.[ID:nSB1594784].

"目前市场较少看基本面,只是聚焦在央行人士和政府的言论上.贝南克今天的言论可能不是市场所希望听到的."法国巴黎银行Fortis Global Markets研究部主管Philippe Gijsels称.

"不过这是一个不断发展的过程.这不意味着世界末日...只是会造成一个比较波动和紧张的市场环境."

同时,西班牙标售21亿欧元(26亿美元)中期和长期公债遇强劲需求,由此通过关键的投资者信心测试.本周稍早该国官员曾表示,西班牙被市场拒之门外.

矿业类股.SXPP与铜价同涨并引领大盘升势,之前中国降息举措提振需求前景,但投资者对周六中国将公布的一系列经济数据保持警觉.

"中国一如预期降息,但却在周六公布重要数据之前,这也可能显示出经济持续疲软.保持观望,"Hampstead Capital对冲基金经理Lex van Dam称.

尽管欧洲主要股指自3月中旬以来下跌,令股票估值较为低廉,其中富时100指数.FTSE下挫了近9%.德国DAX指数.GDAXI则走低了约14%.但分析师认为,并未有任何可持续的刺激因素确定这些股票的价值.

"我们认为很难有欧元区所需的综合政策反应,未来仍将是得过且过的状态,因此我们预计股票市场将持续波动."Standard Life Investments分析师Richard Batty称.

英国富时100指数.FTSE上涨1.18%,报5,447.79点;德国股市DAX指数.GDAXI收升0.82%,报6,144.22点;法国CAC-40指数.FCHI涨0.42%,报3,071.16点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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