〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上涨,受美元下跌和股市上扬带动

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透芝加哥6月7日电---美国小麦期货周四连续第二天上扬,收盘时价格接近日内高位,交易商指因受美元下跌和股市上涨支持.
芝加哥期货交易所(CBOT)7月软红冬麦合约日内升穿位于30日和50日移动均线的关键技术阻力位.
中国四年来首次决定降息,暗示市场开启"风险模式",提振小麦等商品.
美国农业部(USDA)周四表示,小麦一周出口销售量在16.57万吨,远低于预估的40-50万吨.一周前,小麦出口销售量为319,300吨.
印度食品和公共分配部一位官员表示,该国试图增加出口其创纪录的小麦作物,以削减500-600万吨的供给盈余.
沙特粮仓与面粉厂组织表示,该国或有可能进口软麦以满足本国食品需求,由此向较广范围的小麦出口商敞开大门.
根据一份路透调查,5月间美国主要种植地带的乾旱天气令今年冬麦收获承压,并有可能使得政府部门将产量预估下调3.2%.
指标CBOT-7月小麦期货WN2上扬17-1/2美分,收报每蒲式耳6.41-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为179,275口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 洪曦;审校 于春红
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。