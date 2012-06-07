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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 05:37 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上涨,受美元下跌和股市上扬带动

路透芝加哥6月7日电---美国小麦期货周四连续第二天上扬,收盘时价格接近日内高位,交易商指因受美元下跌和股市上涨支持.

芝加哥期货交易所(CBOT)7月软红冬麦合约日内升穿位于30日和50日移动均线的关键技术阻力位.

中国四年来首次决定降息,暗示市场开启"风险模式",提振小麦等商品.

美国农业部(USDA)周四表示,小麦一周出口销售量在16.57万吨,远低于预估的40-50万吨.一周前,小麦出口销售量为319,300吨.

印度食品和公共分配部一位官员表示,该国试图增加出口其创纪录的小麦作物,以削减500-600万吨的供给盈余.

沙特粮仓与面粉厂组织表示,该国或有可能进口软麦以满足本国食品需求,由此向较广范围的小麦出口商敞开大门.

根据一份路透调查,5月间美国主要种植地带的乾旱天气令今年冬麦收获承压,并有可能使得政府部门将产量预估下调3.2%.

指标CBOT-7月小麦期货WN2上扬17-1/2美分,收报每蒲式耳6.41-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为179,275口.(完)

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--编译 洪曦;审校 于春红

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