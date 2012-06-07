〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因市场担心美国作物天气且中国降息

路透6月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,因市场担心美国作物天气,且有消息称中国降息,另外美国玉米库存紧张.

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整.[ID:nSB1947465]这打压了美元,同时提振了股市和包括玉米在内的商品.

中国储备粮管理公司周四表示,2012/13年中国料进口500万吨玉米,高于2011/12年的350万吨.

分析师平均预期显示,美国农业部将在下周二的6月报告中调降美国旧作和新作玉米期末库存预估.

阿根廷农民周三停止销售粮食,开始为期一周的罢工,因反对政府的农业政策.

一位农业气象专家周四称,未来几周美国中西部玉米和大豆种植区料将迎来零星降雨,但该作物带的大部分地区不会降雨.

美国农业部周四在其一周出口销售报告中称,上周美国玉米净出口销售量为39.9万吨,低于45至75万吨的预估区间.

7月合约仍处于所有关键移动均线下方,首道主要阻力位在50日移动均线切入位6.09-1/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为56.

7月玉米合约CN2收高7-3/4美分,结算价报5.94美元.

今日CBOT玉米预估成交量为379,569口.(完)

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