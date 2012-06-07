〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因市场担心美国作物天气且中国降息

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透6月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,因市场担心美国作物天气,且有消息称中国降息,另外美国玉米库存紧张.
中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整.[ID:nSB1947465]这打压了美元,同时提振了股市和包括玉米在内的商品.
中国储备粮管理公司周四表示,2012/13年中国料进口500万吨玉米,高于2011/12年的350万吨.
分析师平均预期显示,美国农业部将在下周二的6月报告中调降美国旧作和新作玉米期末库存预估.
阿根廷农民周三停止销售粮食,开始为期一周的罢工,因反对政府的农业政策.
一位农业气象专家周四称,未来几周美国中西部玉米和大豆种植区料将迎来零星降雨,但该作物带的大部分地区不会降雨.
美国农业部周四在其一周出口销售报告中称,上周美国玉米净出口销售量为39.9万吨,低于45至75万吨的预估区间.
7月合约仍处于所有关键移动均线下方,首道主要阻力位在50日移动均线切入位6.09-1/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为56.
7月玉米合约CN2收高7-3/4美分,结算价报5.94美元.
今日CBOT玉米预估成交量为379,569口.(完)
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--编译 于春红;审校 母红
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。