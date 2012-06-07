〔金属期市〕伦敦期铜缩减涨幅最终收高,因贝南克言论削弱中国降息影响

* 贝南克言论令中国降息引发的铜价涨势消散

* 中国降息被视作刺激经济成长的积极措施

* 惠誉下调西班牙评等

* 市场关注:周五公布的上海一周金属库存数据

路透纽约/伦敦6月7日电---期铜周四在繁忙交投中攀升,此前中国意外降息激发利多的需求前景,但美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克的讲话未提供更多货币刺激措施的暗示,令期铜涨势很快被削减.

期铜涨势在纽约尾盘进一步消散,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜跌至平盘下方,之前惠誉调降西班牙评等至"BBB",展望为负面,暗示可能进一步下调评等.

"这提醒了人们,欧元区问题仍是重中之重."TrendMax总裁Zachary Oxman称.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3早盘升至每吨7,585美元的高位,之后下滑,最终上涨84美元,收报每吨7,495美元.西班牙评级遭调降后,LME期铜在电子交易尾盘跌至7,490美元以下.

COMEX-7月合约HGN2下跌0.85美分,结算价报每磅3.3705美元,交投区间为3.33-3.4305美元.

根据汤森路透初步数据,COMEX期铜纽约尾盘成交量超过110,000口,较30日均值高出近50%.

寄望中国四年来首次降息可能提振该国铜需求,期铜早盘大幅上涨.中国占全球铜消费量的40%.

不过市场对中国此举也有一些怀疑.中国降息被认为是面临经济活动迅速放缓之际,迄今用于刺激成长的最积极措施.

R.J. O'Brien & Associates总裁Janet Mirasola表示,这显示出中国政策制定者"对于经济放缓非常担心",特别是未来几天将有一系列经济数据公布,其中包括5月工业生产、贸易收支和通胀数据.

"定于本周稍晚公布的经济数据很可能要低于预期."Mirasola说.

稍晚时,美联储主席言论令看多铜市的人士失望.贝南克对国会表示,一旦金融问题加剧,美联储将采取行动保护经济,但未给出即将推出下一轮量化宽松政策的暗示.[FED-CMN]

伦敦期铜和纽约期铜自今年2月分别触及的每吨8,765美元和每磅4美元年内峰值下跌了约15%,因市场担心中国、欧洲和美国经济疲弱可能损及工业金属需求.

Marex Spectron宏观策略师Guy Wolf表示,整体经济背景料给铜等大宗商品的需求带来进一步下档压力.

周四美国数据显示,上周初请失业金人数下降,为4月以来首次,暗示上个月招聘活动放缓或许只是暂时.

**易受冲击**

分析师表示,真正测试工业原材料需求的将是中国周末公布的最新进口数据.部分市场分析师预计,中国5月精炼铜进口将连续第三个月下降,这将令下周铜价走软.

"铜价将陷入窄幅交投区间,直到各国政府是否将出台货币宽松政策应对经济放缓的问题变得更为清晰."一位国际机构驻上海的交易商表示.

"LME期铜首先需突破在7,500美元附近的技术阻力位,之后才会有较为明确的上涨路线.不过我持偏多观点,因为我认为形势将迫使政府采取货币宽松."他补充道.

以下为1820GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 337.55 -0.35 -0.10 343.60 -1.76

LME期铝 1992.00 13.00 +0.66 2020.00 -1.39

LME期铜 7490.00 79.00 +1.07 7600.00 -1.45

LME期铅 1917.00 9.00 +0.47 2035.00 -5.80

LME期镍 16590.00 490.00 +3.04 18710.00 -11.33

LME期锡 19950.00 350.00 +1.79 19200.00 3.91

LME期锌 1909.00 30.00 +1.60 1845.00 3.47

上海期铝 15880.00 -25.00 -0.16 15845.00 0.22

上海期铜 53950.00 -130.00 -0.24 55360.00 -2.55

上海期锌 14710.00 -75.00 -0.51 14795.00 -0.57

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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