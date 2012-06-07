〔芝加哥期市〕CBOT大豆合约创近三周高位,此前中国意外降息

路透6月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四升至近三周最高位,收盘前升穿关键技术阻力位,交易商指因美元走软及人们寄望全球大豆最大进口国--中国将增加大豆进口量.

中国周四四年来首度降息,旨在支持经济成长.

中国储备粮管理公司称,下个作物季中国将增加对玉米和大豆的进口,以因应国内需求的增长.

指标CBOT-7月合约SN2周四日内升穿位于50日移动均线切入位的技术阻力位,为5月21日以来首度升穿该水准.

CBOT-7月大豆合约最高升至每蒲式耳14.30美元,为5月18日以来的最高位.

CBOT显示周三尾盘登记交割的大豆合约数量再度下滑,这可能是现货市场走坚的信号.登记交割的大豆合约数量减少54口,总量现为43口.

美国农业部周四早间称,大豆周度出口量为49.53万吨,远低于预估的60-85万吨.一周前的大豆出口量为41.87万吨.

Commodity Weather Group气象专家Joel

Widenor称,未来几周美国中西部玉米和大豆种植区料将迎来零星降雨,但该作物带的大部分地区不会降雨.

由于抗议调高税率的农民暂停销售,谷物和大豆周四运往阿根廷主要船运枢纽受阻.

美国农业部料将下调美国旧作大豆期末库存预估至1.89亿蒲式耳.新作大豆库存预估料为1.43亿蒲式耳,较政府之前的预估仅仅下降200万蒲式耳.

CBOT-7月大豆期货SN2收高41-3/4美分,报14.28美元.

7月豆粕合约SMN2收升10.9美元,收报每短吨425.50美元.7月豆油合约BON2收升1.14美分,报每磅50.39美分.

今日大豆预估成交量为240,233口;豆粕预估成交量为81,022口,豆油成交量为162,754口.

以下为CBOT农产品期货在2027GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 594.00 7.75 1.3% -8.1%

CBOT大豆Sc1 1428.00 41.75 3.0% 19.1%

CBOT豆粕SMc1 425.50 10.90 2.6% 37.5%

CBOT豆油BOc1 50.39 1.14 2.3% -3.3%

CBOT小麦Wc1 641.75 17.50 2.8% -1.7%

CBOT稻米RRc1 1422.50 16.00 1.1% -2.6%

EU小麦BL2H0 209.50 3.00 1.5% 3.5%

NYMEX原油期货CLc1 83.74 -1.27 -1.5% -15.3%

道琼工业指数.DJI 12,461 46 0.4% 2.0%

现货金XAU= 1589.34 -28.09 -1.7% 1.6%

欧元/美元EUR= 1.2559 -0.0016 -0.1% -3.0%

美元指数.DXY 82.2700 -0.0510 -0.1% 2.6%

波罗的海

干散货指数.BADI 872 -6 -0.7% -49.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)