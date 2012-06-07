版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 03:42 BJT

〔标题新闻〕希腊前总理:希腊退出欧元区将给该国经济带来灾难性后果,敦促选民继续改革计划

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8H7A7H]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐