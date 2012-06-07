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债券 | 2012年 6月 8日 星期五 04:44 BJT

〔美国基金〕6月6日当周货币市场基金减少80.4亿美元--ICI

路透6月7日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至6月6日当周,美国货币市场共同基金总资产减少80.4亿美元,至2.564万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加1,000万美元,应税非政府货币市场基金资产减少93.7亿美元,免税基金增加13.2亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加28.8亿美元至8,903.5亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加5.3亿美元,至1,876.6亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加10.7亿美元至5,159.3亿美元.免税基金资产增加12.8亿美元至1,867.7亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少109.2亿美元至1.674万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少5.3亿美元至6,815.3亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少104.4亿美元至9,060.6亿美元.免税基金资产增加5,000万美元,至864.1亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 兰秀娟;审校 于春红

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