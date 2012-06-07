〔美国基金〕6月6日当周货币市场基金减少80.4亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加28.8亿美元至8,903.5亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加5.3亿美元,至1,876.6亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加10.7亿美元至5,159.3亿美元.免税基金资产增加12.8亿美元至1,867.7亿美元.