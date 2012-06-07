〔加拿大股市〕收低,贝南克言论令金矿股价承压

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透多伦多6月7日电---加拿大股市周四大跌,美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克未给出进一步量化宽松暗示后金价下滑,由中国意外降息引发的升势受到抑制.
黄金下挫,因贝南克言论促使投资者解除因上周令人失望的美国就业报告后预期美国将出台进一步量化宽松的多头押注.
"贝南克没有为量化宽松给出绿灯,金价失去支撑."Action Economics市场分析师Fergal Smith表示."这令看多黄金的投资者失望."
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低41.28点,或0.35%,报11,592.12点,但多数主要类股上扬.
Goldcorp (G.TO)下挫2.9%,报40.12加元,Yamana Gold(YRI.TO)收低2.5%,报16.12加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数稍早最高升至11,727.58点,此为5月11日来最高,因中国人民银行宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.[ID:nSB1947465][ID:nSB1595120](完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
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英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。