〔加拿大股市〕收低,贝南克言论令金矿股价承压

路透多伦多6月7日电---加拿大股市周四大跌,美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克未给出进一步量化宽松暗示后金价下滑,由中国意外降息引发的升势受到抑制.

黄金下挫,因贝南克言论促使投资者解除因上周令人失望的美国就业报告后预期美国将出台进一步量化宽松的多头押注.

"贝南克没有为量化宽松给出绿灯,金价失去支撑."Action Economics市场分析师Fergal Smith表示."这令看多黄金的投资者失望."

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低41.28点,或0.35%,报11,592.12点,但多数主要类股上扬.

Goldcorp (G.TO)下挫2.9%,报40.12加元,Yamana Gold(YRI.TO)收低2.5%,报16.12加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数稍早最高升至11,727.58点,此为5月11日来最高,因中国人民银行宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.[ID:nSB1947465][ID:nSB1595120](完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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