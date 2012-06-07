〔纽约期市〕ICE期棉创有史以来最大单日百分比涨幅,受助于空头回补

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透6月7日电---美国棉花期货周四大涨,连续第二日收在高位,7月和12月合约均录得有史以来最大单日百分比涨幅,因买家争相回补在5月大跌中建立的空头头寸.期棉5月录得20%的跌幅.
中国降息启动了棉花期货的涨势,而期棉昨日上涨看似标志着趋势将逆转,促使美国投机买家纷纷回补空头,这也助涨棉花期价.
洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约CTZ2大涨3.92美分,或5.73%,收于每磅72.28美分,为5月29日以来首见水准.12月合约成交放量,为35,296口.
经纪商称,基金将7月合约展期至12月合约至少部分推动今日的大涨之势,空头回补和商业买兴增加也帮助推升期棉价格.
现货月7月期棉合约CTN2收在每磅73.89美分的高位,为5月29日以来最高,触发4美分涨停限制,涨幅达5.72%,成交活跃,为19,590口.
ICE数据显示,截至6月6日,未平仓合约增加1,590口至203,234口.
汤森路透数据显示,周四成交量为64,040口,较30日均值高出约163%.(完)
--编译 母红;审校 徐文焰
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。