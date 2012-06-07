〔纽约期市〕ICE期棉创有史以来最大单日百分比涨幅,受助于空头回补

路透6月7日电---美国棉花期货周四大涨,连续第二日收在高位,7月和12月合约均录得有史以来最大单日百分比涨幅,因买家争相回补在5月大跌中建立的空头头寸.期棉5月录得20%的跌幅.

中国降息启动了棉花期货的涨势,而期棉昨日上涨看似标志着趋势将逆转,促使美国投机买家纷纷回补空头,这也助涨棉花期价.

洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约CTZ2大涨3.92美分,或5.73%,收于每磅72.28美分,为5月29日以来首见水准.12月合约成交放量,为35,296口.

经纪商称,基金将7月合约展期至12月合约至少部分推动今日的大涨之势,空头回补和商业买兴增加也帮助推升期棉价格.

现货月7月期棉合约CTN2收在每磅73.89美分的高位,为5月29日以来最高,触发4美分涨停限制,涨幅达5.72%,成交活跃,为19,590口.

ICE数据显示,截至6月6日,未平仓合约增加1,590口至203,234口.

汤森路透数据显示,周四成交量为64,040口,较30日均值高出约163%.(完)