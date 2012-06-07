〔美国债市〕公债价格上涨,贝南克为推出更多刺激措施保留可能性

南非汇市：兰特下滑，因特朗普国会演说前风险需求下降
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
* 贝南克强调如果经济走弱,美联储将采取行动
* 贝南克没有提供何时推出更多刺激措施的暗示
* 多数公债上涨,之前三天公债下跌
路透纽约6月7日电---多数美国公债价格周四上涨,结束之前三天的跌势,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济.
贝南克告诉美国国会联合经济委员会,美联储正密切关注欧洲债务和银行业危机对美国经济构成的"重大风险."
"他明显仍为推出更多刺激措施保留可能性,"Russell Investments首席市场策略师Stephen Wood说.Russell Investments管理着1,550亿美元资产.
西班牙受困银行业的救助计划无甚进展,6月17日希腊大选前投资人仍持续忧虑该国可能退出欧元区,两者重燃了对美国公债的一些买需.上周美国公债收益率跌至纪录低位.
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
FDIC：联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选