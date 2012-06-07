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债券 | 2012年 6月 8日 星期五 06:16 BJT

〔美国债市〕公债价格上涨,贝南克为推出更多刺激措施保留可能性

* 贝南克强调如果经济走弱,美联储将采取行动

* 贝南克没有提供何时推出更多刺激措施的暗示

* 多数公债上涨,之前三天公债下跌

路透纽约6月7日电---多数美国公债价格周四上涨,结束之前三天的跌势,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济.

贝南克告诉美国国会联合经济委员会,美联储正密切关注欧洲债务和银行业危机对美国经济构成的"重大风险."

"他明显仍为推出更多刺激措施保留可能性,"Russell Investments首席市场策略师Stephen Wood说.Russell Investments管理着1,550亿美元资产.

西班牙受困银行业的救助计划无甚进展,6月17日希腊大选前投资人仍持续忧虑该国可能退出欧元区,两者重燃了对美国公债的一些买需.上周美国公债收益率跌至纪录低位.

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