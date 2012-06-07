澳新经济指标预测--6月8日-6月15日****

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透6月8日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月8日(五)
0130 澳洲房屋融资(较前月) 4月 持平 +0.3%
0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 4月 -- -1.0%
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 逆差9 逆差15.87
商品/服务进口(较前月) -- +5%
商品/服务出口(较前月) -- +2%
----------------------------------6月11日当周---------------------------------
6月11日(一)
暂无重要数据.
6月12日(二)
-- 澳洲企业状况指数 5月 -- 0
企业信心指数 -- 正4
6月13日(三)
0030 澳洲消费者信心 6月 -- 0.8%
2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
2245 新西兰食品价格指数 5月 -- -0.1%
6月14日(四)
暂无重要数据
6月15日(五)
暂无重要数据(完)
--编译 孙茉莉;审校 张涛
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。