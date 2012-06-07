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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 06:40 BJT

****澳新经济指标预测--6月8日-6月15日****

路透6月8日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------6月4日当周---------------------------------

6月8日(五)

0130 澳洲房屋融资(较前月) 4月 持平 +0.3%

0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 4月 -- -1.0%

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 逆差9 逆差15.87

商品/服务进口(较前月) -- +5%

商品/服务出口(较前月) -- +2%

----------------------------------6月11日当周---------------------------------

6月11日(一)

暂无重要数据.

6月12日(二)

-- 澳洲企业状况指数 5月 -- 0

企业信心指数 -- 正4

6月13日(三)

0030 澳洲消费者信心 6月 -- 0.8%

2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%

2245 新西兰食品价格指数 5月 -- -0.1%

6月14日(四)

暂无重要数据

6月15日(五)

暂无重要数据(完)

--编译 孙茉莉;审校 张涛

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