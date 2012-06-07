〔美国股市〕ADR收高,亚洲企业ADR领涨

标题新闻：朝鲜外交官称朝鲜从未生产、储存或使用过化学武器
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约6月7日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,亚洲企业ADR领涨,之前中国意外降息.
中国周四意外降息,同时宣布将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,亦被市场解读为朝利率市场化更迈进一步.[ID:nSB1595064]
中国自全球金融危机以来的首次降息,凸显全球各地决策者越发担忧欧元区债务问题威胁经济成长.
中国联通(CHU.N)涨1.4%至13.62美元.中海油(CEO.N)收高1%至183.09美元.中国电信(CHA.N)涨1.3%至44.38美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收涨0.24%.
纽约梅隆银行欧洲企业ADR指数.BKEUR收高0.10%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上扬0.41%,纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA涨0.78%.(完)
--编译 张涛;审校 徐文焰
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。