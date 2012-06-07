版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 06:31 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元收平,贝南克讲话抵消中国降息的提振作用

路透多伦多6月7日电---加元兑美元周四收平,因中国降息的提振作用被美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话所抵消.

贝南克在出席国会听证会时表示,一旦金融问题恶化,美联储准备保护美国经济,但并未暗示美联储是否会实施第三轮买债,令投资者失望.

此前一天欧洲央行称,解决债务危机的重任应由各国政府承担.

丰业银行外汇交易主管David Bradley称,"市场对欧洲央行和美联储有更多的期望,所以有些失望."

加元兑美元CAD=D4收报1.0279加元,或0.9729美元,与周三收盘持平.

周四稍早,中国降息提振全球股市和加元、澳元和新西兰元等增长相关货币.澳元兑美元AUD=D4升至三周高点,加元兑美元一度高见1.0210加元.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐