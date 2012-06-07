〔加拿大汇市〕加元/美元收平,贝南克讲话抵消中国降息的提振作用

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透多伦多6月7日电---加元兑美元周四收平,因中国降息的提振作用被美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话所抵消.
贝南克在出席国会听证会时表示,一旦金融问题恶化,美联储准备保护美国经济,但并未暗示美联储是否会实施第三轮买债,令投资者失望.
此前一天欧洲央行称,解决债务危机的重任应由各国政府承担.
丰业银行外汇交易主管David Bradley称,"市场对欧洲央行和美联储有更多的期望,所以有些失望."
加元兑美元CAD=D4收报1.0279加元,或0.9729美元,与周三收盘持平.
周四稍早,中国降息提振全球股市和加元、澳元和新西兰元等增长相关货币.澳元兑美元AUD=D4升至三周高点,加元兑美元一度高见1.0210加元.(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
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“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。