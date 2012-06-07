欧洲经济指标预测--6月8日-6月15日****

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透6月8日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月8日(五)
0600 德国出口(较前月) 4月 -1.0% +0.9%
进口(较前月) 持平 +1.2%
贸易收支(亿欧元) 顺差135 顺差137
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至4月 -- 赤字294
0645 法国出口(亿欧元) 4月 -- 364.91
进口(亿欧元) -- 422.12
贸易收支(亿欧元) 逆差58 逆差57
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 4月 -0.5% +0.5%
工业生产(较上年同期) -7.0% -5.8%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 -1.3% -1.5%
(较上年同期) +1.3% +1.2%
PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.7%
(较上年同期) +3.2% +3.3%
核心PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.6%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
---------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月11日-15日
0600 德国趸售物价指数(较前月) 5月 -0.5% +0.5%
(较上年同期) +1.9% +2.4%
6月11日(一)
0645 法国工业生产(较前月) 4月 持平 -0.9%
0800 意大利GDP(较前季) 第一季终值 -0.8% -0.8%
(较上年同期) -1.3% -1.3%
2301 英国RICS房价差值 5月 -- 负19
6月12日(二)
0530 法国就业人口 第一季修正值 -- +0.1%
0830 英国工业生产(较前月) 4月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -2.6%
制造业产出(较前月) 4月 -- +0.9%
(较上年同期) -- -0.9%
6月13日(三)
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.3% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 4月 -- 赤字41
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% -0.1%
(较上年同期) -2.1% -2.3%
0800 意大利CPI(较前月) 5月终值 持平 持平
(较上年同期) +3.2% +3.2%
HICP(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +3.5% +3.5%
0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -1.0% -0.3%
(较上年同期) -2.2% -2.2%
6月14日(四)
0730 瑞士央行利率决议 第二季 -- 0.25%
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) 持平 +0.4%
(较上年同期) +1.7% +1.9%
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +2.8%
薪资(较上季) -- +2.5%
6月15日(五)
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差15.54
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差20.64
0830 英国贸易收支(亿英镑) 4月 -- 逆差85.6
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差41.1
0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第一季 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.2%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 逆差68 顺差86 (完)
--编译 肖群英;审校 张涛
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。