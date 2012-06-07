日韩经济指标预测--6月8日-6月15日****

标题新闻：朝鲜外交官称朝鲜从未生产、储存或使用过化学武器
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路透6月8日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月7日(四)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +0.3%
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 4月 盈余4,503 盈余15,894
2350 日本GDP(较前季) 第一季修正值 +1.1% +1.0%
环比年率 +4.4% +4.1%
6月8日(五)
0100 韩国央行利率决定 6月 3.25% 3.25%
0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 50.9
---------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月10日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- +2.4%
(较上月) -- -0.1%
2350 日本企业调查 第二季 -- -7.3
6月11日(一)
0500 日本消费者信心 5月 -- 40.0%
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 5月 -- +0.3%
(较上年同期) -0.2%
6月12日(二)
2300 韩国失业率 5月 -- 3.4%
2350 日本机械订单(较前月) 4月 -- -2.8%
(较上年同期) -- -1.1%
6月13日(三)
暂无重要数据
6月14日(四)
0430 日本工业产出修正值 4月 -- +0.2%
产能利用指数(较上月) -- +1.3%
1500 日本央行利率决定 6月 -- 0.1%
2100 韩国进口物价(较上年同期) 5月 -- +2.0%
出口物价(较上年同期) -- +1.7%
6月15日(五)
暂无重要数据(完)
--编译 孙茉莉;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。