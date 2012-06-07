《综述》德国总理梅克尔称欧盟准备采取行动,此前西班牙评等遭调降

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
* 惠誉调降西班牙评等三个级距至BBB,展望为负面
* 消息人士称,IMF报告料显示西班牙银行业需注资至少400亿欧元
* 西班牙标售公债的得标收益率上升,但需求强劲
* 敦促欧元区采取行动的市场和外交压力犹存
* 梅克尔浇灭欧盟峰会取得突破的预期
路透马德里/柏林6月7日电---德国总理梅克尔称,欧洲准备采取行动以确保欧元区的稳定,此前西班牙的信用评等在周四遭调降三个级距,因预期该国很快将申请欧盟纾困资金,以救助其深受坏账困扰的银行业.
西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)表示,他将等待有关该国银行业的独立审计报告出炉后,再与欧洲商讨如何向受困的银行业补充资本金.
两位金融行业消息人士周四对路透称,国际货币基金组织(IMF)关于西班牙银行业的报告将显示,该国受困银行业者需要注资至少400亿欧元(500亿美元).[ID:nSB1594876]
评级机构惠誉周四将西班牙债信评等从A调降至BBB,展望为负面,并称该国尤其易受欧元区债务危机恶化的影响.[ID:nSB1595646]
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
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