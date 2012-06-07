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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 07:07 BJT

全球外汇市场6月8日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月7日(四)

2350 - 日本5月银行放款余额

2350 - 日本4月经常帐收支

2350 - 日本第一季国内生产总值(GDP)修正值

6月8日(五)

-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳会后召开记者会

0130 - 澳洲4月房屋融资和投资房屋融资

0130 - 澳洲4月商品/服务贸易收支

0500 - 日本5月服务业景气判断指数

0600 - 瑞典央行副总裁Lars E. O. Svensson发表有关货币政策的演讲

0600 - 德国4月贸易收支

0645 - 法国4月贸易收支

0800 - 意大利4月工业生产

0800 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼记者会

0830 - 英国5月生产者物价指数(PPI)投入物价和产出物价

1000 - 英国央行负责金融稳定事务的理事Andy Haldane在爱丁堡大学发表演讲

1230 - 美国4月国际贸易收支

1400 - 美国4月趸售(批发)库存

1430 - 美国6月1日当周ECRI领先指标

1800 - 美国财政部负责税收政策的代理副部长Emily MacMahon在德州联邦税收协会第28届年会上发表讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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