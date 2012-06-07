全球外汇市场6月8日主要消息

标题新闻：朝鲜外交官称朝鲜从未生产、储存或使用过化学武器
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6月7日(四)
2350 - 日本5月银行放款余额
2350 - 日本4月经常帐收支
2350 - 日本第一季国内生产总值(GDP)修正值
6月8日(五)
-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳会后召开记者会
0130 - 澳洲4月房屋融资和投资房屋融资
0130 - 澳洲4月商品/服务贸易收支
0500 - 日本5月服务业景气判断指数
0600 - 瑞典央行副总裁Lars E. O. Svensson发表有关货币政策的演讲
0600 - 德国4月贸易收支
0645 - 法国4月贸易收支
0800 - 意大利4月工业生产
0800 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼记者会
0830 - 英国5月生产者物价指数(PPI)投入物价和产出物价
1000 - 英国央行负责金融稳定事务的理事Andy Haldane在爱丁堡大学发表演讲
1230 - 美国4月国际贸易收支
1400 - 美国4月趸售(批发)库存
1430 - 美国6月1日当周ECRI领先指标
1800 - 美国财政部负责税收政策的代理副部长Emily MacMahon在德州联邦税收协会第28届年会上发表讲话
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。