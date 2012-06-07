〔纽约汇市〕美元走强,贝南克对是否再推刺激政策三缄其口(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 美联储主席贝南克对是否再推刺激政策三缄其口

* 中国意外降息提振部分风险货币

路透纽约6月7日电---美元兑欧元周四小幅走强,整日走势震荡,因中国央行提振成长行动所产生的影响基本被美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话所抵消.

交投异常震荡,欧元稍早触及两周高位,之前中国央行调降指标利率以支持成长.

美联储主席贝南克周四表示,一旦金融问题恶化,美联储准备保护美国经济,但并未暗示短期内是否会再实施货币刺激政策.不过,他也表示,如果欧洲危机升级,美联储准备采取行动.

"在贝南克为立即采取行动支持经济的预期泼冷水后,美元基本持稳,"华盛顿Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示.

"美元未来可能有进一步上行的空间,因贝南克暗示美联储短期内全面推出第三轮量化宽松政策(QE3)的可能性不大."

QE3对美元不利,因其等同于印钞.

"贝南克未提供很多细节,未来的政策仍取决于经济数据,"纽约Brown Brothers Harriman的G10货币策略师Mark McCormick表示.

"贝南克强调了两点,欧元区和即将出现的美国财政悬崖,这可能意味着将在本月稍后的政策会议上宣布放宽政策,"他说,"我预计美联储不会推出新一轮量化宽松政策,但可能会通过沟通渠道或延长卖短买长操作(来达到放宽政策的效果)."

另外,因预期西班牙可能很快寻求欧盟扶助其受坏账困扰的银行业,该国评等被调降三个级距.德国总理梅克尔称,欧洲准备采取行动确保欧元区的稳定.

欧元兑美元EUR=尾盘报1.2564美元,日内回落0.1%.欧元稍早触及1.2625美元的高位,根据路透数据,此为5月23日以来最高.

欧元兑日圆EURJPY=盘中也触及5月23日以来最高100.61日圆,之后削减涨幅至99.98日圆,上扬0.4%.

在贝南克开始向国会发表证词陈述前,交易受中国意外降息影响;中国将一年期存贷款基准利率各下调0.25个百分点.

近几周全球经济身陷困境.经济增长的风险加剧,因市场担心希腊可能退出欧元区,以及脆弱的西班牙银行业,这使欧元区政界人士和全球央行承受作出可靠政策回应的压力.

人们臆测西班牙可能将成为欧元区第四个需要国际救助的国家,这促使投资者上周大量出脱欧元,尽管欧洲消息人士称,德国和欧盟官员正在急切地寻找支撑西班牙银行业的方法.

许多市场人士已预计欧元涨势将受限.路透调查显示,欧元/美元在未来12个月不太可能扳回近期的深度跌幅.

美元/日圆JPY=涨0.5%,至79.58日圆,稍早触及日高79.78,根据路透数据,这是5月23日以来的最高位.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2560 1.2571 -0.09 -2.97 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.64 79.22 +0.53 +3.51 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 100.00 99.56 +0.44 +0.44 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9560 0.9548 +0.13 +1.96 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5528 1.5490 +0.25 -0.05 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0274 1.0277 -0.03 +0.79 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9894 0.9923 -0.29 -3.24 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2010 1.2002 +0.07 -1.10 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8088 0.8114 -0.32 -2.89 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7676 0.7704 -0.36 -1.39 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0400 6.0686 -0.47 +1.06 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5896 7.6305 -0.54 -1.92 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.1495 7.1557 -0.09 +3.80 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9748 8.9977 -0.25 +0.69 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红/于春红;审校 利棣儿/母红

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