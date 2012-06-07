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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 07:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月7日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 55.20 +0.62 +1.14 3786420

搜狐 (SOHU.O) 45.91 -0.01 -0.02 701766

网易 (NTES.O) 63.61 +0.53 +0.84 597318

百度 (BIDU.O) 122.46 +3.34 +2.80 5059324

亚信科技 ASIA.O 10.12 +0.16 +1.61 227970

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.54 +0.04 +0.30 1631009

联电 (UMC.N) 2.03 +0.02 +1.00 378104

日月光 (ASX.N) 4.36 -0.10 -2.24 267863

矽品精密 (SPIL.O) 4.97 -0.10 -1.97 969474

和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 +0.01 +0.88 37849

友达 (AUO.N) 3.91 -0.06 -1.51 254323

中华电信 (CHT.N) 30.21 +0.00 +0.00 24841

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.07 -0.83 -1.98 1374536

香港

中国移动 (CHL.N) 51.14 +0.12 +0.24 193143

中国联通 (CHU.N) 13.62 +0.19 +1.41 375046

中国电信 (CHA.N) 44.38 +0.57 +1.30 49267

中芯国际 (SMI.N) 1.65 +0.01 +0.61 81309

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.64 +0.11 +3.12 500

(完)

--整理 徐文焰

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