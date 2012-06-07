《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月7日

标题新闻：朝鲜外交官称朝鲜从未生产、储存或使用过化学武器
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 55.20 +0.62 +1.14 3786420
搜狐 (SOHU.O) 45.91 -0.01 -0.02 701766
网易 (NTES.O) 63.61 +0.53 +0.84 597318
百度 (BIDU.O) 122.46 +3.34 +2.80 5059324
亚信科技 ASIA.O 10.12 +0.16 +1.61 227970
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.54 +0.04 +0.30 1631009
联电 (UMC.N) 2.03 +0.02 +1.00 378104
日月光 (ASX.N) 4.36 -0.10 -2.24 267863
矽品精密 (SPIL.O) 4.97 -0.10 -1.97 969474
和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 +0.01 +0.88 37849
友达 (AUO.N) 3.91 -0.06 -1.51 254323
中华电信 (CHT.N) 30.21 +0.00 +0.00 24841
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.07 -0.83 -1.98 1374536
香港
中国移动 (CHL.N) 51.14 +0.12 +0.24 193143
中国联通 (CHU.N) 13.62 +0.19 +1.41 375046
中国电信 (CHA.N) 44.38 +0.57 +1.30 49267
中芯国际 (SMI.N) 1.65 +0.01 +0.61 81309
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.64 +0.11 +3.12 500
(完)
--整理 徐文焰
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。