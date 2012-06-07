〔货币市场〕美元回购利率下降,企业发行的美元商业票据减少

南非汇市：兰特下滑，因特朗普国会演说前风险需求下降
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
路透纽约6月7日电---银行和华尔街金融机构的美元借贷成本周四下降.短期企业与政府证券的供应下降,使得投资者的再投资选择减少.
分析师与投资者表示,美国联邦储备理事会(FED)和欧洲央行(ECB)放松货币政策的可能性,也让银行间市场的美元指标利率面临下行压力.
美联储与欧洲央行实行的超宽松货币政策,给全球银行体系注入了巨额现金.
美联储主席贝南克周四对国会表示,如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济.[FED-CMN]
交易商称,三方回购协议的隔夜利率报0.19%,周三尾盘报0.21%.该隔夜回购利率连续第三日下降.
纽约联邦储备银行周四公布的数据显示,联邦基金利率周三平均为0.16%,低于周二的0.17%.
美联储数据显示,最新一周总体美国商业票据供应减少196亿美元,降至五个月以来的最低水平.
此外,约有620亿美元美国联邦存款保险公司(FDIC)支持的证券将于6月到期.
指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=持于0.46785%不变.(完)
--编译 张涛;审校 徐文焰
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ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
FDIC：联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选