〔货币市场〕美元回购利率下降,企业发行的美元商业票据减少

路透纽约6月7日电---银行和华尔街金融机构的美元借贷成本周四下降.短期企业与政府证券的供应下降,使得投资者的再投资选择减少.

分析师与投资者表示,美国联邦储备理事会(FED)和欧洲央行(ECB)放松货币政策的可能性,也让银行间市场的美元指标利率面临下行压力.

美联储与欧洲央行实行的超宽松货币政策,给全球银行体系注入了巨额现金.

美联储主席贝南克周四对国会表示,如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济.[FED-CMN]

交易商称,三方回购协议的隔夜利率报0.19%,周三尾盘报0.21%.该隔夜回购利率连续第三日下降.

纽约联邦储备银行周四公布的数据显示,联邦基金利率周三平均为0.16%,低于周二的0.17%.

美联储数据显示,最新一周总体美国商业票据供应减少196亿美元,降至五个月以来的最低水平.

此外,约有620亿美元美国联邦存款保险公司(FDIC)支持的证券将于6月到期.

指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=持于0.46785%不变.(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰

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