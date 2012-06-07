〔全球航运〕乾散货运价指数下跌,因船运活动低迷且担忧中国需求放缓

标题新闻：朝鲜外交官称朝鲜从未生产、储存或使用过化学武器
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路透6月7日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下跌,因乾散货船运活动疲弱,同时分析师称近期不大可能出现反弹.
波罗的海乾散货运价指数下跌6点或0.68%,至872点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"近期前景仍非常黯淡,因全球铁矿石和热能煤价格波动,使得买家离场观望,从而抑制货运量以及租船活动,"RS Platou Markets的分析师Rahul Kapoor说.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1.6%报1,232点,维持下行趋势,因有关中国经济放缓的持续担忧令铁矿石交易低迷.
海岬型船日均获利下降143美元至4,383美元.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.57%,因大西洋和太平洋的船运活动仍受抑.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
波罗的海乾散货运价指数今年以来已经累计下挫约50%.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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