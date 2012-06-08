美国下周或宣布更多伊朗制裁豁免国名单

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡/华盛顿6月7日电---美国政府一名官员周四称，最早可能于下周初宣布新的伊朗石油贸易制裁豁免国名单。
该官员表示，并非所有伊朗石油买家都有望获得豁免，但他拒绝提供详情。约三分之二的伊朗原油出口至亚洲，最大的买家是中国、日本、印度和韩国。
美国3月给予日本豁免，并曾暗示与韩国进行的减少购买伊朗石油的对话进行顺利。行业消息人士曾表示，韩国炼厂将于7月1日从其他渠道购买原油。
拥护对伊朗实施更加严厉制裁的保卫民主基金会（Foundation for Defense of Democracies）负责人Mark Dubowitz表示，中国和新加坡可能无法获得豁免，而其他伊朗石油买家最终都将获得豁免。
Dubowitz认为中国秘密买入了一些伊朗石油。据船运及交易人士，伊朗通过关闭油轮的追踪系统隐藏一些石油的去向。
他指出，若现在就给予中国豁免权，未来更多伊朗石油运送的证据出现时，美国此举将无法逆转，相对于此，对中国的豁免延后将于美国更加有利。
新加坡并非石油消费大国，但却是主要的精炼国，包括使用一些来自伊朗的石油。（完）
--编译：李富强;发稿：张家伟
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