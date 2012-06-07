《美国FED焦点》主席贝南克称若欧洲危机加剧,将采取行动保护经济

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
* 若金融问题加剧,美联储准备干预
* 贝南克称欧洲带来"重大"风险
* 其论调与副主席叶伦不同
* 6月19-20日美联储会议料将有激烈辩论
路透华盛顿6月7日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周四表示,如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济,但他没有给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.
他在出席国会听证会时表示,美联储正在密切关注欧洲债务危机对美国经济复苏构成的"重大风险";但他的论调与联储副主席叶伦有很大区别,后者在周三呼吁提供货币政策支持.
对迫切希望得到美联储第三轮大规模买债计划前景线索的投资者来说,贝南克的证词令他们感到失望.
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
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