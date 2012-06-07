《美国FED焦点》主席贝南克称若欧洲危机加剧,将采取行动保护经济

路透华盛顿6月7日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周四表示,如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济,但他没有给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.

他在出席国会听证会时表示,美联储正在密切关注欧洲债务危机对美国经济复苏构成的"重大风险";但他的论调与联储副主席叶伦有很大区别,后者在周三呼吁提供货币政策支持.