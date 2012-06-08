联合国：欧债危机是世界经济的最大威胁

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国6月7日电---联合国周四在一份报告中称，欧元区债务危机是世界经济的主要威胁，危机的恶化很可能将导致世界经济增长进一步疲软。
联合国在《2012年世界经济形势与展望》(World Economic Situation and Prospects 2012)更新版中表示：“欧元区债务危机依然是世界经济的最大威胁。”
报告称：“危机的升级或将伴随着金融市场的严重动荡，及全球避险情绪的急剧上升，导致发达国家的经济活动收缩，进而蔓延至发展中国家和转型中的经济体。”
“经过2011年的明显放缓，2012年全球经济增长很可能依然保持温和，多数地区的扩张速度将低于潜力。”
报告称，世界生产总值料将在2012年和2013年分别增长2.5%和3.1%，略低于此前的预期。2011年的这一增长率为2.7%。
报告称，全球的失业危机还在继续，世界失业率仍高于危机前水平，欧元区的失业率迅速升高。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：张家伟
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