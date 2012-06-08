联合国：欧债危机是世界经济的最大威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国6月7日电---联合国周四在一份报告中称，欧元区债务危机是世界经济的主要威胁，危机的恶化很可能将导致世界经济增长进一步疲软。

联合国在《2012年世界经济形势与展望》(World Economic Situation and Prospects 2012)更新版中表示：“欧元区债务危机依然是世界经济的最大威胁。”

报告称：“危机的升级或将伴随着金融市场的严重动荡，及全球避险情绪的急剧上升，导致发达国家的经济活动收缩，进而蔓延至发展中国家和转型中的经济体。”

“经过2011年的明显放缓，2012年全球经济增长很可能依然保持温和，多数地区的扩张速度将低于潜力。”

报告称，世界生产总值料将在2012年和2013年分别增长2.5%和3.1%，略低于此前的预期。2011年的这一增长率为2.7%。

报告称，全球的失业危机还在继续，世界失业率仍高于危机前水平，欧元区的失业率迅速升高。（完）