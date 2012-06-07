《欧美金融市场假期一览表》--6月8日-12月31日

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
欧洲和美国金融市场假期如下:
7月 2日(周一)--加拿大
7月 4日(周三)--美国
8月 1日(周三)--瑞士
8月 6日(周一)--加拿大
8月15日(周三)--意大利
8月27日(周一)--英国
9月 3日(周一)--加拿大、美国
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--编译 石冠兰
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
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