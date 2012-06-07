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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 07:19 BJT

《综述》美国上周初请失业金人数自4月以来首次减少,但四周均值上升

* 上周初请失业金人数减少1.2万人

* 四周均值升至377,750人

* 贝南克未暗示即将采取更多宽松措施

路透华盛顿6月7日电---上周美国上周初请失业金人数自4月以来首次减少,显示上月聘雇速度放缓可能只是暂时现象.

美国劳工部周四公布的初请失业金数据,减轻了上周政府公布的就业报告带来的一些担忧.该政府报告显示,5月新增就业大幅减少.

许多分析师认为,冬季天气温暖导致企业聘用更多人手,导致春季雇用活动减少,而天气因素的影响应该是暂时性的.一些分析师认为,最新的初请失业金数据支持了这种看法.

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