《综述》美国上周初请失业金人数自4月以来首次减少,但四周均值上升

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
* 上周初请失业金人数减少1.2万人
* 四周均值升至377,750人
* 贝南克未暗示即将采取更多宽松措施
路透华盛顿6月7日电---上周美国上周初请失业金人数自4月以来首次减少,显示上月聘雇速度放缓可能只是暂时现象.
美国劳工部周四公布的初请失业金数据,减轻了上周政府公布的就业报告带来的一些担忧.该政府报告显示,5月新增就业大幅减少.
许多分析师认为,冬季天气温暖导致企业聘用更多人手,导致春季雇用活动减少,而天气因素的影响应该是暂时性的.一些分析师认为,最新的初请失业金数据支持了这种看法.
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
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