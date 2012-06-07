《美债周五展望》公债价格上涨,贝南克为推出更多刺激措施保留可能性

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 贝南克强调如果经济走弱,美联储将采取行动

* 贝南克没有提供何时推出更多刺激措施的暗示

* 多数公债上涨,之前三天公债下跌

路透纽约6月7日电---多数美国公债价格周四上涨,结束之前三天的跌势,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济.

贝南克告诉美国国会联合经济委员会,美联储正密切关注欧洲债务和银行业危机对美国经济构成的"重大风险."

"他明显仍为推出更多刺激措施保留可能性,"Russell Investments首席市场策略师Stephen Wood说.Russell Investments管理着1,550亿美元资产.

西班牙受困银行业的救助计划无甚进展,6月17日希腊大选前投资人仍持续忧虑该国可能退出欧元区,两者重燃了对美国公债的一些买需.上周美国公债收益率跌至纪录低位.

贝南克在出席国会听证会时表示,一旦美国经济形势不佳,美联储准备采取行动,但并未暗示短期内是否会再实施货币刺激政策.

分析师称,有交易商对贝南克感到失望,因他未承诺近期推出第三轮量化宽松(QE3),或至少将6月底到期的4,000亿美元"扭转操作"延长.

这进而损及30年期公债,该券种上周大涨,部分因市场押注美联储推出QE3或延长"扭转操作"时,会购买更多长天期券种.

30年期公债US30YT=RR价格收低11/32,报105-1/32,收益率报2.75%,日内上涨1.6基点.30年期公债收益率在上周五触及2.51%的纪录低位后已经上升了24个基点.

指标10年期公债US10YT=RR价格收高4/32至100-30/32,收益率报1.65%,较周三收盘下跌1.4个基点.(完)

--编译 利棣儿/张荻;审校 张涛/郑茵

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>