〔西班牙评等〕惠誉降低西班牙评级三个级距至BBB,并给予负面展望

* 惠誉将西班牙评级降为BBB,在三家主要评级机构给出的级别中最低

* 称由于该国银行业资本需求高于预期

* 希腊危机蔓延的风险也带来压力

路透纽约/马德里6月7日电---惠誉周四将西班牙信用评级大幅调降三个级距,并暗示可能进一步降低,因为该国面临困境的银行体系重组成本攀升,而且希腊危机加剧.

惠誉将西班牙政府债务评级降低三个级距至BBB,并给予"负面展望",这意味着在未来几个月中可能进一步调降.

最新的评级在三大评级机构给予西班牙的级别中最低,而且仅比垃圾级别高两个级距.若评级降至垃圾级,就将有不少机构投资者被迫自动抛售西班牙资产.