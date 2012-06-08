〔西班牙评等〕惠誉降低西班牙评级三个级距至BBB,并给予负面展望

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
惠誉称,评级下调反映出西班牙银行业资本重组的资金需求高于预期.惠誉认为可能需要约600亿欧元(750亿美元),若情形更为严峻时,可能需要高达1,000亿欧元的资金.
评级假定,西班牙重组银行业时会得到欧洲的援助.惠誉称,银行业资本重组成本可能把该国负债与国内生产总值(GDP)之比较先前预期推高六个百分点,并在2015年达到95%的峰值.
一名分析师却对评级下调不以为然.
"西班牙现在显然是焦点,其评级下调至BBB,与外界预期非常一致.德国能否找到办法使西班牙银行业获得资金才是更具爆炸性的新闻,"Lazard Capital Markets驻纽约的执行董事Art Hogan表示.
惠誉表示,西班牙评级将继续面临压力,因其经济在今年和明年仍将处于衰退之中.此前惠誉曾预计西班牙经济将在2013年温和复苏.
惠誉也认为,西班牙容易受到希腊危机蔓延的侵袭,这会降低其融资的弹性.(完)
--编译 徐文焰/李春喜;审校 戴素萍/张荻
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