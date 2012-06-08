〔西班牙评等〕惠誉降低西班牙评级三个级距至BBB,并给予负面展望

惠誉称,评级下调反映出西班牙银行业资本重组的资金需求高于预期.惠誉认为可能需要约600亿欧元(750亿美元),若情形更为严峻时,可能需要高达1,000亿欧元的资金.

评级假定,西班牙重组银行业时会得到欧洲的援助.惠誉称,银行业资本重组成本可能把该国负债与国内生产总值(GDP)之比较先前预期推高六个百分点,并在2015年达到95%的峰值.

一名分析师却对评级下调不以为然.

"西班牙现在显然是焦点,其评级下调至BBB,与外界预期非常一致.德国能否找到办法使西班牙银行业获得资金才是更具爆炸性的新闻,"Lazard Capital Markets驻纽约的执行董事Art Hogan表示.

惠誉表示,西班牙评级将继续面临压力,因其经济在今年和明年仍将处于衰退之中.此前惠誉曾预计西班牙经济将在2013年温和复苏.

惠誉也认为,西班牙容易受到希腊危机蔓延的侵袭,这会降低其融资的弹性.(完)