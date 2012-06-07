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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 07:35 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆的上涨趋势具有韧性,上看101.60

2221GMT

* 欧元兑日圆最初带领美元以外货币兑日圆走高,随后日圆获支撑

* 日内高位和低位连续第四日抬升,一周累计涨幅达5.25%

* 日线动能指标发出正面信号

* 涨势在接近基准线时停顿,目前阻力位料在100.57

* 上档目标是101.60,为3月-6月跌势的38.2%回档位

* 首道支撑位料在昨天低位99.41.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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