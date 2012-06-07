《汇市简讯》欧元/澳元动能指标偏空,趋势仍为走低

标题新闻：朝鲜外交官称朝鲜从未生产、储存或使用过化学武器
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2244GMT
* 三天中高点和低点均降低,令动能指标偏空
* 信号混杂表明处于盘整阶段,但趋势仍为走低
* 位于1.2588/1.2761的一目均衡云区提供首道支撑位和阻力位.(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。