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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 07:32 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元动能指标偏空,趋势仍为走低

2244GMT

* 三天中高点和低点均降低,令动能指标偏空

* 信号混杂表明处于盘整阶段,但趋势仍为走低

* 位于1.2588/1.2761的一目均衡云区提供首道支撑位和阻力位.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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