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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 07:53 BJT

《汇市简讯》中国降息后离岸人民币利率互换(IRS)利差走阔

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* 2-5年期离岸人民币利率互换(IRS)利差急剧扩大

* 利差有望阔至2011年4月高点56个基点,目前为26个基点

* 美元/人民币无本金交割远期外汇(NDF)跌势或有限,因市场人气有利于美元/人民币买单

* 周六公布的中国数据可能悲观,凸显经济放缓程度(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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