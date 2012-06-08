〔日本数据〕5月银行放款余额较上年同期增长0.3%--央行

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透东京6月8日电---日本央行周五公布数据显示,日本主要银行5月放款余额较上年同期增加0.3%.
包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为456.206兆(万亿)日圆(5.73万亿美元).
扣除注销坏帐等特殊因素后的放款余额较上年同期上升0.5%.
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):
5月 4月 3月
含信金银行 +0.3 +0.3 +0.7*
不含信金银行 +0.4 +0.4 +0.9
银行持有的商业票据余额 +0.5 +2.4 -7.0
* 修正值
参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)
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--编译 王兴亚;审校 张涛
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