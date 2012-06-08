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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 08:03 BJT

〔日本数据〕5月银行放款余额较上年同期增长0.3%--央行

路透东京6月8日电---日本央行周五公布数据显示,日本主要银行5月放款余额较上年同期增加0.3%.

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为456.206兆(万亿)日圆(5.73万亿美元).

扣除注销坏帐等特殊因素后的放款余额较上年同期上升0.5%.

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):

5月 4月 3月

含信金银行 +0.3 +0.3 +0.7*

不含信金银行 +0.4 +0.4 +0.9

银行持有的商业票据余额 +0.5 +2.4 -7.0

* 修正值

参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 王兴亚;审校 张涛

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