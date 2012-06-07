《汇市简讯》美元/坡元隔夜受到1.2700/10强力支撑

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
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* 美元/坡元在纽约时段收报1.2774,隔夜波动区间在1.2708-90
* 受中国降息影响,该货币对最终跌穿位于1.2720的强支撑位
* 在1.2700/10的支撑依然强劲,可能因金管局重新买入
* 当美联储主席贝南克未暗示出台更多量化宽松举措后,出现强力反弹
* 中国降息可能预示周末即将公布的经济数据疲弱
* 昨晚公布的台湾贸易数据疲弱,支持这种看法
* 今天临近周末,亚洲市场料将采取观望态度.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。