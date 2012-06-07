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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 07:58 BJT

《汇市简讯》美元/坡元隔夜受到1.2700/10强力支撑

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* 美元/坡元在纽约时段收报1.2774,隔夜波动区间在1.2708-90

* 受中国降息影响,该货币对最终跌穿位于1.2720的强支撑位

* 在1.2700/10的支撑依然强劲,可能因金管局重新买入

* 当美联储主席贝南克未暗示出台更多量化宽松举措后,出现强力反弹

* 中国降息可能预示周末即将公布的经济数据疲弱

* 昨晚公布的台湾贸易数据疲弱,支持这种看法

* 今天临近周末,亚洲市场料将采取观望态度.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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